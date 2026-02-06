Guardiola segist ekki ætla að þegja þrátt fyrir gagnrýni

Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, hefur varið ákvörðun sína um að tjá sig opinberlega um átök og mannúðarmál, þrátt fyrir gagnrýni sem hann hefur fengið. Spánverjinn segir enga ástæðu til að þegja bara vegna þess að hann sé knattspyrnustjóri.
Guardiola ræddi um þjáningar óbreyttra borgara á átakasvæðum í síðustu viku og sagðist finna til þegar hann sæi fréttir af börnum sem særast eða látast. Hann nefndi meðal annars átök í Palestínu, Úkraínu og Súdan.
Ummælin vöktu bæði lof og gagnrýni, en fulltrúar gyðingasamfélagsins í Manchester hvöttu hann til að einbeita sér að fótboltanum. Guardiola sagðist þó standa við orð sín og lagði áherslu á að hann fordæmdi allt ofbeldi gegn saklausu fólki, óháð landi eða átökum.
„Af hverju ætti ég ekki að segja það sem mér finnst? Ef saklaust fólk er drepið, þá fordæmi ég það,“ sagði Guardiola.
Hann bætti við að þögn væri ekki lausnin og að fólk í öllum stöðum samfélagsins ætti að hafa rétt til að láta í sér heyra.