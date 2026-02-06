Endurkoma Messi til Argentínu í kortunum

fbpx
Föstudagur 06.febrúar 2026

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 6. febrúar 2026 09:00

Úr umræddu viðtali.

Lionel Messi gæti snúið aftur til uppeldisfélags síns Newell’s Old Boys á næstu árum ef marka má umfjöllun erlendis í dag.

Samkvæmt blaðinu, sem vitnar í argentínska miðilinn TN, sagði varaforseti Newell’s, Juan Manuel Medina. „Við erum að vinna að því að Leo spili fyrir Newell’s fyrri hluta árs 2027. Þetta er verkefni sem nær lengra en félagið sjálft, það snýst um borgina Rosario, héraðið og argentínska knattspyrnu.“

Hann bætti við að mikið velti á því hvað félagið geti boðið upp á hvað varðar aðstöðu og samkeppnishæft lið.

Messi var sjö ár í akademíu Newell’s áður en hann flutti 13 ára gamall til Barcelona. Á leikvangi félagsins er stúka nefnd í höfuðið á honum.

Hann er nú samningsbundinn Inter Miami til ársins 2028. Þar sem bandaríska deildin hyggst samræma keppnisdagatal sitt við evrópska kerfið gæti opnast gluggi fyrir lánsdvöl í Argentínu.

Endurkoma Messi til heimaborgarinnar væri stórviðburður fyrir argentínska knattspyrnu.

