Barca Academy verður á Íslandi í sumar – Æfðu eins og þeir bestu

Barca Academy verður á ný á Íslandi í sumar þegar Knattspyrnuakademía Íslands stendur fyrir Barca Academy 2026 í samstarfi við FC Barcelona. Námskeiðið fer fram 15.–19. júní á æfingasvæðum Breiðabliks og hefur á undanförnum árum verið eftirsóttasta knattspyrnunámskeið landsins.
Að sögn skipuleggjenda hefur áhuginn á námskeiðinu aukist ár frá ári, og talið er að hóparnir fyllist hratt einnig í ár.
Þjálfarar frá Barcelona – ekki eftirlíkingar
Einn stærsti aðdráttarafl námskeiðsins er að FC Barcelona sendir sína eigin akademíuþjálfara til Íslands. Þeir taka yfir allar æfingar og koma með aðferðirnar sem eru kenndar í La Masia, þar sem heimsþekkt nöfn eins og Xavi, Iniesta og Messi fengu sinn grunn.
„Þetta er ekki bara Barca-merki á bolnum. Þetta eru alvöru Barca-þjálfarar sem mæta til landsins,“ segja aðstandendur námskeiðsins.
Alhliða upplifun fyrir leikmenn á aldrinum 8–14 ára
Námskeiðið er fyrir stúlkur og drengi fædda 2012–2018, og eruið skipulagt í hópa eftir fæðingarárum. Æfingarnar eru hannaðar til að efla leikskilning, tæknilega færni og sköpun — í anda Barca Methodology.
Allir þátttakendur fá:
Nike Barca Academy æfingasett
Fótbolta
Viðurkenningarskjal
Leiðsögn frá þjálfurum sem starfa við framþróun unglinga hjá Barcelona
Öryggi og fagmennsku – sjúkraþjálfari á öllum æfingum
Æfingatímar eftir hópum:
2014–2015: 09:00–11:00
2012–2013: 11:30–13:30
2018 (eldri í 7. flokki): 11:30–13:30
2016–2017: 14:30–16:30
Fjöldi þátttakenda takmarkaður
Skipuleggjendur segja að fyrri ár hafi sýnt svart á hvítu að fjölskyldur þurfa að skrá tímanlega.