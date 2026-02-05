fbpx
Fimmtudagur 05.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Óttast það að fólk haldi að hann sé hommi eftir auglýsingar tvö ár í röð

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Ísland í undanúrslitum og augu heimsins eru á Framaranum unga

433
433Sport

Vilja fyrirliða Tottenham sem hefur látið félagið heyra það

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 5. febrúar 2026 19:00

Getty Images

Cristian Romero er aftur kominn á óskalista Atletico Madrid eftir nýlega óánægju hans hjá Tottenham Hotspur.

Atlético hafði mikinn áhuga á argentínska miðverðinum síðasta sumar en gat þá ekki fjármagnað kaup. Romero skrifaði í kjölfarið undir nýjan samning við Tottenham og var síðar gerður að fyrirliða af knattspyrnustjóranum Thomas Frank.

Undanfarið hefur Romero þó vakið athygli fyrir færslur á samfélagsmiðlum sem túlkaðar hafa verið sem gagnrýni á stjórn félagsins. Það hefur skapað Frank höfuðverk, enda kemur þetta á viðkvæmum tíma.

Samkvæmt erlendum miðlum er Atlético að leita að nýjum miðverði fyrir næsta tímabil og gæti reynt aftur við Romero ef hann verður fáanlegur í sumar.

Óvíst er þó hvort Tottenham sé tilbúið að selja. Félagið batt hann nýlega til fjögurra ára í samningi sem talið er að sé yfir 200 þúsund pund á viku.

Staðan gæti því ráðist af vilja leikmannsins og hvernig samskipti hans við félagið þróast á næstu mánuðum.

