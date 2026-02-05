Vilja fyrirliða Tottenham sem hefur látið félagið heyra það

Cristian Romero er aftur kominn á óskalista Atletico Madrid eftir nýlega óánægju hans hjá Tottenham Hotspur.
Atlético hafði mikinn áhuga á argentínska miðverðinum síðasta sumar en gat þá ekki fjármagnað kaup. Romero skrifaði í kjölfarið undir nýjan samning við Tottenham og var síðar gerður að fyrirliða af knattspyrnustjóranum Thomas Frank.
Undanfarið hefur Romero þó vakið athygli fyrir færslur á samfélagsmiðlum sem túlkaðar hafa verið sem gagnrýni á stjórn félagsins. Það hefur skapað Frank höfuðverk, enda kemur þetta á viðkvæmum tíma.
Samkvæmt erlendum miðlum er Atlético að leita að nýjum miðverði fyrir næsta tímabil og gæti reynt aftur við Romero ef hann verður fáanlegur í sumar.
Óvíst er þó hvort Tottenham sé tilbúið að selja. Félagið batt hann nýlega til fjögurra ára í samningi sem talið er að sé yfir 200 þúsund pund á viku.
Staðan gæti því ráðist af vilja leikmannsins og hvernig samskipti hans við félagið þróast á næstu mánuðum.