Varpa sprengju um Guardiola

Það ríkir veruleg óvissa um framtíð Pep Guardiola hjá Manchester City. BBC segir frá.
Guardiola hefur náð mögnuðum árangri frá því hann tók við City 2016 en undanfarið hafa sögur um að hann gæti hætt í sumar orðið háværar.
BBC segir að það komi vel til greina að hann kalli þetta gott eftir leiktíðina, þó svo að samningur Spánverjans renni ekki út fyrr en eftir næstu leiktíð.
Það þykir allavega alveg ljóst að Guardiola mun ekki framlengja samning sinn og fer hann því í síðasta lagi eftir næstu leiktíð.
Nokkrir hafa verið mátaðir við stjórastólinn hjá City, fari Guardiola. Þar á meðal er Enzo Maresca, fyrrum stjóri Chelsea sem starfaði í akademíu City á árum áður. Er hann í miklum metum innan félagsins.
Á tíma sínum í Manchester hefur Guardiola unnið Englandsmeistaratitilinn sex sinnum, bikarinn tvisvar, deildabikarinn fjórum sinnum og Meistaradeildina einu sinni.