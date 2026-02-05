Unnustan svarar fyrir árásir á unnusta sinn – Vildi ekki stunda kynlíf nema að vita hvað væri í smyrslinu

Virginia Fonseca, kærasta brasilíska sóknarmannsins Vinicius Junior, hefur svarað gagnrýni á leikmann Real Madrid og segir rangt að hann sé orðinn minna einbeittur að ferlinum.
Fonseca segir að Vinícius sýni mikinn aga í daglegu lífi og hugsi stöðugt um atvinnumannaferil sinn. Hún tók dæmi til að sýna hversu varkár hann sé þegar kemur að lyfjaeftirliti.
„Þeir segja að hann sé ekki lengur einbeittur að ferlinum og það er rangt,“ sagði hún.
„Til dæmis fór ég til kvensjúkdómalæknis og fékk smyrsli. Vini sendi það til læknateymis Real Madrid svo þau gætu greint það, því ef það kemst í snertingu við hans einkasvæði gæti það valdið jákvæðu lyfjaprófi.“
Hún bætti við. „Þetta er aginn sem hann hefur.“
Undanfarið hefur Vinícius verið mikið í umræðunni, bæði vegna frammistöðu sinnar og einkalífs. Sumir hafa velt fyrir sér hvort aukin athygli utan vallar hafi áhrif á hann, en ummæli Fonseca benda til hins gagnstæða.
Vinícius hefur verið lykilmaður hjá Real Madrid og brasilíska landsliðinu síðustu ár. Með orðum sínum virðist Fonseca vilja undirstrika að hann taki feril sinn alvarlega og vilji ekki taka neina áhættu sem gæti skaðað hann.