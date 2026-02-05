Stjórar United flýta blaðamannafundum til að vera viðstaddir minningaraathöfn

Michael Carrick og Marc Skinner stjórar karla- og kvennaliðs Manchester United, hafa flýtt blaðamannafundum sínum á morgun til að geta tekið þátt í árlegri minningarathöfn sem fer fram við Munchen-klukkuna á Old Trafford klukkan 14:45 að staðartíma.
Á morgun verða 68 ár liðin frá Munchen-flugslysinu skelfilega, þar sem átta leikmenn United létu lífið. „Það er ekki fyrr en þú ert hluti af félaginu sem þú skilur að fullu þýðingu þessa atburðar. Þú hefur samúð, en þegar þú starfar hér verðurðu hluti af sögunni,“ segir Skinner.
„Manchester United er byggt á gleði og sorg. Munchen-slysið er einn mesti harmleikur í sögu knattspyrnunnar,“ sagði hann enn fremur.