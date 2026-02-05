Samtal Guardiola við stjörnu Newcastle í gærkvöldi vekur athygli – Útskýrir hvað þeir ræddu

Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, útskýrði hvað fór á milli hans og Sandro Tonali eftir að City tryggði sér sæti í úrslitum enska deildabikarsins.
City vann einvígið gegn Newcastle United samanlagt 5-1 og hafði betur 3-1 í síðari leiknum á Etihad-leikvanginum. Eftir leik sást Guardiola ræða við Tonali, sem lagði handlegg um stjórann áður en hann gekk til stuðningsmanna Newcastle.
Samtalið vakti athygli þar sem sögur höfðu verið um mögulegan áhuga Arsenal á ítalska miðjumanninum. Umboðsmaður hans neitaði þó að slíkt hefði komið til tals.
Guardiola sagði að umræðan hefði verið persónuleg. „Ítalskan mín er fullkomin, þannig að ég get talað við hann,“ sagði hann í léttum tón. Hann nefndi sameiginlegan vin þeirra frá Brescia og sagði þá oft ræða föður Tonali og reynslu hans á Ítalíu.
„Hann er afar góður leikmaður og mjög ánægður hjá Newcastle,“ bætti Guardiola við og hrósaði miðjumanninum í hástert.
📺 Sandro Tonali & Pep Guardiola on full-time here #nufc #mcfc pic.twitter.com/2JzfUWbumo
— Craig Hope (@CraigHope_DM) February 4, 2026