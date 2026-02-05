Rashford teiknar upp plan B

Marcus Rashford er með varaáætlun ef Barcelona ákveður að ganga ekki frá kaupum á honum í sumar.
Rashford er á láni hjá Börsungum frá Manchester United, hvar hann var settur algjörlega út í kuldann af Ruben Amorim, þáverandi stjóra. Hann hefur staðið sig vel í Katalóníu.
Afar ólíklegt er að enski sóknarmaðurinn snúi aftur til United, en Barcelona getur keypt hann á 26 milljónir punda í sumar að lánssamningi loknum.
Mirror segir að sjálfur hafi Rashford einmitt engan áhuga á að snúa aftur á Old Trafford. Hann er til í að lækka laun sín verulega til að vera áfram hjá Barcelona en hann er með fleiri möguleika í sigtinu ef það gengur ekki eftir.