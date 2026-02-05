Óttast það að fólk haldi að hann sé hommi eftir auglýsingar tvö ár í röð

Ensk úrvalsdeildin hyggst setja af stað nýja herferð tengda hinsegin-málefnum undir heitinu With Pride dagana 6.–13. febrúar. Markmiðið er að sýna stuðning við LGBTQ+ samfélagið en um leið draga úr þrýstingi á einstaka leikmenn.
Samkvæmt frétt The Athletic hefur einn leikmaður í deildinni kvartað við félag sitt eftir að hafa birst tvö ár í röð á forsíðu leikskrár félagsins á meðan Rainbow Laces-herferðin stóð yfir. Talið er að leikmaðurinn hafi óttast að það gæfi ranga mynd af honum, þó ekki sé greint frá nafni hans. Er hann sagður óttast það að fólk telji að hann sé hommi.
Úrvalsdeildin sleit á síðasta ári samstarfi sínu við Stonewall, hinsegin-samtök sem deildin hafði unnið með frá 2014, og þar með lauk Rainbow Laces-verkefninu í fyrri mynd.
Nýja herferðin felur í sér að fyrirliðar verða ekki beðnir um að bera regnbogalitaða fyrirliðabönd og leikmenn þurfa hvorki að klæðast sérstökum upphitunartreyjum né reima regnbogalitaða skóreima. Slík atriði höfðu skapað ágreining á síðustu leiktíð.
Til dæmis neitaði Sam Morsy, fyrirliði Ipswich, að bera regnbogaband. Þá skrifaði Marc Guehi trúarleg skilaboð á sitt band og var áminntur af enska knattspyrnusambandinu, sem minnti á reglur um bann við persónulegum eða trúarlegum skilaboðum á búnaði.
Í staðinn mun nýja herferðin sjást í auglýsingaskiltum, á skjám leikvanga og á leikbúnaði. Vonast er til að sú nálgun minnki togstreitu og leyfi félögum og leikmönnum að sýna stuðning með sveigjanlegri hætti.