Fimmtudagur 05.febrúar 2026

Fyrrum samherji Lingard hjá United vill fá hann – Tekur ákvörðun á næstu dögum

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Ísland í undanúrslitum og augu heimsins eru á Framaranum unga

433
433Sport

KSÍ breytir reglunum vegna óvenjulegrar uppákomu

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 5. febrúar 2026 15:00

Stuðningsmenn Vestra. Mynd: DV/KSJ

Stjórn KSÍ hefur samþykkt breytingu á forkeppni Mjólkurbikars karla sem felst í því ríkjandi bikarmeistarar taka ekki þátt í forkeppni heldur hefja leik í 32-liða úrslitum líkt og lið í efstu deild.

Vestri er ríkjandi meistari en kom sú óvænta staða upp að liðið féll úr Bestu deildinni í haust. Kemur liðið beint inn í 32-liða úrslitin eftir reglubreytinguna, ásamt liðunum 12 í Bestu deildinni.

Þess má geta að sem bikarmeistari tekur Vestri einnig þátt í undankeppni Evrópudeildarinnar í sumar. Liðið er því öruggt með að minnsta kosti tvö Evrópueinvígi, þar sem taplið í Evrópudeildinni fara niður í Sambandsdeildina.

