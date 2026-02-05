Hrósar Mainoo fyrir líkamlegan styrk sinn og segir hann hafa meitt sig

Alex Iwobi, miðjumaður Fulham, hrósaði krafti Kobbie Mainoo eftir tap liðsins gegn Manchester United á Old Trafford.
Nígeríumaðurinn fjallaði um leikinn í sínum vinsæla vlogi á YouTube og sagði frá því að Mainoo hefði óvart meitt sig í baráttu þeirra á milli.
„Þessi gaur er með ghanverskan kraft!“ sagði Iwobi léttur í bragði þegar hann rifjaði upp atvik úr leiknum. Hann gaf í skyn að styrkur unga United-mannsins hefði komið sér á óvart í návígum.
Iwobi ræddi einnig leikinn sjálfan og var svekktur með úrslitin. „Þetta var góður leikur og við gerðum vel að koma okkur aftur inn í hann. Fyrir það fannst mér VAR hafa farið illa með okkur,“ sagði hann.
Fulham átti kafla þar sem liðið náði góðum takti, en United tókst að landa sigrinum á heimavelli. Mainoo hefur vakið mikla athygli undanfarið fyrir frammistöðu sína og líkamlegan styrk þrátt fyrir ungan aldur. Iwobi virðist nú hafa fengið að finna fyrir því af eigin raun.