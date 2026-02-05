Guardiola verulega ósáttur og segir fyrirkomulagið óréttlátt

Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, hefur gagnrýnt fyrirkomulag og tímasetningu úrslitaleiks deildabikarsins gegn Arsenal sem fram fer á Wembley í mars. City tryggði sér sæti í úrslitunum með öruggum sigri gegn Newcastle í undanúrslitum.
Eftir sigurinn benti Guardiola á að City þyrfti enn á ný að ferðast suður til Lundúna í úrslitaleik, líkt og oft áður. „Við þurfum alltaf að ferðast. Andstæðingarnir koma aldrei norður fyrir svona leiki,“ sagði hann í viðtali eftir leikinn.
Guardiola lofaði einnig Arsenal og sagði gott fyrir sitt lið að mæta svo ógnarsterku liði. „Það er ánægjulegt að spila gegn þeim, en ég vona bara að leikmennirnir mínir verði heilir og til taks.“
Spánverjinn hefur ítrekað lýst áhyggjum af álagi, ferðalögum og stuttum undirbúningstíma fyrir leiki undir lok tímabils, sérstaklega þegar liðið keppir á mörgum vígstöðvum. Mikilvægt verði að halda lykilmönnum heilum fram að úrslitaleiknum.
Manchester City og Arsenal mætast í úrslitaleik deildabikarsins á Wembley 22. mars.