Fyrrum samherji Lingard hjá United vill fá hann – Tekur ákvörðun á næstu dögum

Hollenska stórliðið Feyenoord er á meðal þeirra félaga sem hafa haft samband við Jesse Lingard, fyrrverandi miðjumann Manchester United, sem er samningslaus.
Lingard, sem er 33 ára, vonast til að taka ákvörðun um næsta áfangastað fyrir lok vikunnar. Félög frá Englandi, Ítalíu og Hollandi hafa rætt við leikmanninn eftir að hann yfirgaf FC Seoul í desember. Þar lék hann 67 leiki og skoraði 19 mörk.
Meðal félaga sem hafa skoðað stöðu hans undanfarið eru West Ham, Wolves og ítalska liðið Genoa. Lingard á að baki farsælan feril í ensku úrvalsdeildinni og lék einnig með enska landsliðinu.
Feyenoord er þjálfað af Robin van Persie, fyrrum samherja Lingard hjá Manchester United. Van Persie hefur verið undir pressu eftir tap gegn PSV Eindhoven í deildinni og gegn Real Betis í Evrópudeildinni.
Staða þjálfarans versnaði enn þegar sonur hans, Shaqueel van Persie, varð fyrir liðbandameiðslum í hné í síðustu viku. Lingard gæti því orðið reynslumikil viðbót í hóp Feyenoord á næstunni.