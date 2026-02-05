Er að verða brjálaður á áhrifavöldum sem ónáða hann heima hjá sér

Sparkspekingurinn Gary Neville er orðinn þreyttur á að áhrifavaldar stilli sér upp í myndatöku við útidyr að húsi sem er í hans eigi í Manchester.
Gatan sem húsið stendur við hefur fengið viðurnefnið „milljónamæringagatan“ í Manchester og hefur orðið vinsæll áfangastaður fyrir Instagram-myndatökur. Þar hafa meðal annars sést raunveruleikasjónvarpsstjörnur á borð við Molly-Mae Hague og Tom Clare.
Samkvæmt heimildum klifra sumir áhrifavaldar jafnvel upp á gluggasyllur og stiga hússins í leit að fullkomnu myndinni. Neville þarf þá reglulega að biðja fólk um að færa sig svo hann komist út úr húsinu, auk þess sem umferð stöðvast stundum þegar myndir eru teknar úti á götu.
Neville, sem er 50 ára, keypti fjögur raðhús á götunni árið 2021. Hann býr sjálfur í einu þeirra og er talið að hann leigi hin út á um 20 þúsund pund á mánuði. Eignirnar eru hluti af fasteignasafni hans sem metið er á rúmar 10 milljónir punda.