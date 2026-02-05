Enn súrnar kálið hjá Leicester – Sex stig tekin af liðinu og bullandi fallbarátta blasir við

Leicester City hefur verið dæmt til sex stiga frádráttar vegna brota á reglum um hagnað og sjálfbærni (e. Profit and Sustainability Rules) á tímabilinu 2023/24. Refsingin hefur veruleg áhrif á stöðu félagsins í ensku B-deildinni.
Eftir stigafrádráttinn er Leicester nú aðeins fyrir ofan fallsæti deildarinnar á markatölu, sem setur liðið í erfiða stöðu þegar líður á tímabilið. Þetta er mikið áfall fyrir félagið sem féll úr úrvalsdeildinni síðasta vor og hafði stefnt á að berjast um tafarlausa endurkomu.
Reglur um hagnað og sjálfbærni eru settar til að tryggja að félög eyði ekki um efni fram og haldi rekstri sínum innan ákveðinna fjárhagslegra marka. Brot á reglunum geta leitt til sekta eða stigafrádráttar, líkt og nú hefur gerst.
Leicester þarf því að safna stigum á lokakafla tímabilsins til að tryggja sæti sitt í deildinni og forðast annað fall í röð, sem væri þungt högg fyrir félagið.