Enn eitt áhugaverða skrefið hjá sóknarmanninum unga – Nú á leið til Rússlands

Jhon Duran er á leið til Zenit í Rússlandi samkvæmt Foot Mercato.
Þetta eru þriðju félagaskipti sóknarmannsins unga á skömmum tíma. Hann fór frá Aston Villa fyrir rúmu ári í peningana í Sádi-Arabíu og skrifaði undir hjá Al-Nassr.
Duran leið ekki vel í Sádí og var lánaður til Fenerbahce í Tyrklandi í sumar, þar sem hann fann sig þó ekki.
Nú hefur Kólumbíumaðurinn á leið á láni til Zenit ef marka má nýjustu fréttir.
Duran, sem er aðeins 22 ára, veigrar sér ekki við að spila í alls konar deildum, en hann lék með Chicago Fire í Bandaríkjunum áður en hann kom til Villa á sínum tíma.