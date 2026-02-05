Dagsetningin á endurkomu Böðvars í Kaplakrika – „Á einu máli um að ég myndi fá rautt“

Böðvar Böðvarsson var í gær kynntur til leiks sem nýr leikmaður ÍA, en hann kemur frá FH.
Böðvar var einn reynslumesti leikmaður FH, hafði verið varafyrirliði og algjör lykilmaður. Það kom því mörgum í opna skjöldu þegar fregnir bárust af því að félagið vildi losa sig við hann.
Kappinn fór því í það að finna sér nýtt félag og var Skaginn lendingin, en þar eru menn stórhuga fyrir næsta sumar.
Böðvar var í ítarlegu viðtali við 433.is í gær og var hann þar spurður að því hvernig hann héldi að það yrði að mæta á Kaplakrikavöll sem andstæðingur.
„Það þarf eiginlega að koma í ljós. Ég fór upp í Krika áðan að kveðja Davíð og Viðar Halldórs. Ég á eftir að kveðja leikmenn en þar voru menn á einu máli um að ég myndi fá rautt í sumar. Það er trúin sem þeir hafa á andlega þætti mínum. Ég er bara spenntur að fá þá í heimsókn upp á Skaga og hrifsa af þeim þrjú stig í Krikanum,“ sagði Böðvar léttur.
Dagskráin fyrir Bestu deildina er komin út og Böðvar og Skagamenn munu mæta í Kaplakrika þann 29. maí, í níundu umferð deildarinnar.
