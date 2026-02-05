Aðeins annar af nýju mönnunum má mæta Arsenal

Marc Guehi verður ekki með Manchester City í úrslitaleik deildabikarsins gegn Arsenal á Wembley 22. mars, en athygli vekur að Antoine Semenyo hefur heimild til að spila leikinn. City tryggði sig í úrslitaleikinn í gær.
Báðir leikmenn komu til City í janúar en ástæðan fyrir því að Guehi má ekki spila er reglugerð keppninnar, en varnarmaðurinn gekk ekki til liðs við City fyrr en eftir að fyrri leikur undanúrslitanna hafði verið leikinn. Hann kom frá Crystal Palace 19. janúar og hefur farið vel af stað hjá City.
Semenyo, sem kom frá Bournemouth 9. janúar fyrir um 65 milljónir punda, er hins vegar gjaldgengur. Hann skoraði í fyrri leiknum gegn Newcastle og var skráður leikmaður í keppninni áður en undanúrslitin hófust.