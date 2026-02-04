Vinicius Junior í góðum gír með Kim Kardashian í París

Vinicius Junior, kantmaður Real Madrid, var meðal gesta á glæsilegum viðburði í París á dögunum þar sem stórstjörnur úr ólíkum heimum komu saman. Viðburðurinn var skipulagður af Nike í tilefni opnunar á nýrri „pop-up“ verslun fyrir Skims sem Kim Kardashian á.
Vinícius, 25 ára, hefur verið samningsbundinn Nike frá unglingsaldri og er sagður þéna um sjö milljónir punda á ári samkvæmt samstarfi sínu við íþróttavörurisann. Hann mætti í leðurjakka og víðum buxum og vakti athygli ljósmyndara.
Meðal annarra gesta voru Kim Kardashian og rapparinn Central Cee. Kardashian var áberandi í kynningarefni frá kvöldinu og klæddist bleikum kjól.
Ferðin til Parísar markar endurkomu Kardashian til borgarinnar, hún var dagana á undan í London að hitta nýjasta kærasta sinn, Lewis Hamilton.
Þó viðburðurinn tengdist tísku og markaðsmálum sýnir hann hversu stórt nafn Vinícius er orðið utan knattspyrnunnar.