Tvö ensk stórlið spurðu út í launakröfur Vlahovic

Dusan Vlahovic er sterklega orðaður við brottför hjá Juventus og er meðal annars fjallað um að enska úrvalsdeildin gæti orðið hans næsti áfangastaður.
Serbneski framherjinn verður samningslaus í sumar og hefur hlutverk hans í Tórínó farið minnkandi. Það er því ekki ólíklegt að hann fari frítt eftir tímabilið.
Ítalski miðillinn Calciomercato segir AC Milan hafa augastað á Vlahovic. Þar gæti hann sameinat Max Allegri á nýjan leik.
Það kemur þó einnig fram í miðlinum að Chelsea og Newcastle skoði þann möguleika að fá kappann til Englands, en þau hafa sent inn fyrirspurn varðandi launakröfur hans.