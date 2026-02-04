fbpx
Miðvikudagur 04.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Segir Liverpool hálfgerða bjána að borga svona upphæð – Setur pressu á leikmanninn

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 4. febrúar 2026 20:00

Liverpool tryggði sér varnarmanninn Jeremy Jacquet á lokadegi félagaskiptagluggans eftir kapphlaup við Chelsea. Kaupverðið getur numið allt að 60 milljónum punda, með 55 milljónir tryggðar og viðbætur upp á fimm milljónir. Jacquet gengur formlega til liðs við Liverpool 1. júlí eftir að hafa lokið læknisskoðun og samið til fimm ára.

Jacquet, sem er aðeins 20 ára, var á láni í frönsku B-deildinni fyrir ári en hefur síðan spilað 36 leiki í Ligue 1 fyrir Rennes og vakið athygli stórliða.

Dugarry, heimsmeistari frá 1998, sparaði þó ekki stóru orðin. „Þetta er ekki árás á leikmanninn. Hann er góður og ég óska honum alls hins besta. En þegar þú finnur kaupanda sem borgar svona, þá gerði Rennes frábærlega,“ sagði hann við RMC Sport.

Hann bætti við. „Þetta er fótbolti sem hefur misst vitið. Það er engin réttlæting fyrir svona upphæðum.“

Dugarry telur verðið setja gríðarlega pressu á ungan leikmann. „Jafnvel fyrir strákinn sjálfan verður þetta erfitt. Hann mun vera dæmdur öðruvísi vegna upphæðarinnar, þó hann eigi það ekki skilið.“

Að mati Frakkans sýna þessi kaup hvernig ensk félög haldi áfram að ýta verðbólgu á leikmannamarkaðnum upp á nýtt stig.

