Sakaður um brot á nálgunarbanni og mætti fyrir dómara

Andy Carroll, fyrrum framherji Liverpool og Newcastle United, mætti fyrir dóm í dag sakaður um að hafa brotið nálgunarbann.
Carroll, sem nú leikur með Dagenham & Redbridge í ensku National League South, kom á hækjum og í gönguskó í dómshúsið í Chelmsford.
Hinn 36 ára gamli leikmaður greindi nýlega frá því að hann hefði farið í aðgerð vegna beinbrots og liðbandameiðsla. Hann á að svara til saka vegna meintra brota á nálgunarbanni, sem er dómstólsúrskurður sem bannar einstaklingi að hafa samband við annan aðila.
Samkvæmt lögum í Bretlandi getur brot á slíku banni varðað sekt eða allt að fimm ára fangelsi í alvarlegustu tilvikum. Carroll var handtekinn í apríl í fyrra, skömmu eftir að hann lenti í Bretlandi frá Frakklandi. Málið tengist atviki sem á að hafa átt sér stað mánuðinn á undan.
Lögreglan í Essex hefur staðfest ákæruna og er búist við að Carroll leggi fram sín svör fyrir dómi.