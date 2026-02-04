Lögreglan réðst í aðgerðir – Sagðir hafa hagnast um tæpar 500 milljónir á ólöglegu streymi

Lögreglan í Bretlandi hefur handtekið fjóra einstaklinga og lagt hald á netþjóna að verðmæti um 750 þúsund punda í aðgerðum gegn ólöglegu streymi.
Notkun svokallaðra „hakkara-stafa“ (fire sticks) sem gera fólki kleift að horfa á íþróttir, kvikmyndir og sjónvarpsrásir án áskriftar hefur aukist hratt að undanförnu.
City of London Police staðfesti að ráðist var í húsleit í Manchester í síðustu viku þar sem fundust tíu netþjónar og búnaður að verðmæti um 75 þúsund pund hver. Samtals nemur verðmætið um 750 þúsund pundum.
Aðgerðin er talin stór sigur fyrir Sky og lögreglu, en talið er að þjónustan hafi náð til milljóna notenda í Bretlandi. Sky lét lögreglu vita eftir að hafa orðið vart við grunsamlega starfsemi.
Samkvæmt enskum blöðum er einn hinna handteknu sagður hafa haft um þrjár milljónir punda upp úr rekstrinum. Rannsókn málsins stendur yfir og búist er við frekari aðgerðum gegn ólöglegu streymi á næstunni.