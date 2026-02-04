fbpx
Miðvikudagur 04.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Lögreglan réðst í aðgerðir – Sagðir hafa hagnast um tæpar 500 milljónir á ólöglegu streymi

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Ísland í undanúrslitum og augu heimsins eru á Framaranum unga

433
433Sport

Lögreglan réðst í aðgerðir – Sagðir hafa hagnast um tæpar 500 milljónir á ólöglegu streymi

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 4. febrúar 2026 17:30

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Lögreglan í Bretlandi hefur handtekið fjóra einstaklinga og lagt hald á netþjóna að verðmæti um 750 þúsund punda í aðgerðum gegn ólöglegu streymi.

Notkun svokallaðra „hakkara-stafa“ (fire sticks) sem gera fólki kleift að horfa á íþróttir, kvikmyndir og sjónvarpsrásir án áskriftar hefur aukist hratt að undanförnu.

City of London Police staðfesti að ráðist var í húsleit í Manchester í síðustu viku þar sem fundust tíu netþjónar og búnaður að verðmæti um 75 þúsund pund hver. Samtals nemur verðmætið um 750 þúsund pundum.

Aðgerðin er talin stór sigur fyrir Sky og lögreglu, en talið er að þjónustan hafi náð til milljóna notenda í Bretlandi. Sky lét lögreglu vita eftir að hafa orðið vart við grunsamlega starfsemi.

Samkvæmt enskum blöðum er einn hinna handteknu sagður hafa haft um þrjár milljónir punda upp úr rekstrinum. Rannsókn málsins stendur yfir og búist er við frekari aðgerðum gegn ólöglegu streymi á næstunni.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 31 mínútum
Lögreglan réðst í aðgerðir – Sagðir hafa hagnast um tæpar 500 milljónir á ólöglegu streymi
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Keppni hjá konunum hefst á alvöru leik á morgun
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Enn einu sinni að skipta um félag – Gæti tekið áhugavert skref
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Tvö ensk stórlið spurðu út í launakröfur Vlahovic
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Skoða hvort möguleiki sé á að fá Casemiro í sumar – Svakalegur launapakki hugsanleg hindrun
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Böðvar opnar sig um skiptin og síðustu daga – „Brottförin er á engan hátt á mínum forsendum“
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Missteig sig í viðtali – Sagði liðið búið að vinna deildina
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Böðvar kynntur til leiks hjá ÍA – Útskýringin að hann hefði verið í minna hlutverki

Mest lesið

Íslendingar í sjokki yfir hryllingnum í Bakkakoti – „Ég hef sjaldan horft á jafn átakanlegan þátt og Kveik í kvöld“
Fyrrverandi eiginkona Bill Gates rýfur þögnina eftir að sláandi upplýsingar birtust í Epstein-skjölunum
Fyrsta landið til að banna þessa tegund af handföngum á rafbílum
Starfskona á hjúkrunarheimili sakfelld fyrir að fróa langveikum manni
Rúmenskum síbrotamanni sem sagður var byrði á félagslega kerfinu vísað úr landi

Nýlegt

Eyþór þarf að borga milljónir eftir að hafa notað greiðslukort vinnuveitenda við að fjármagna eigin Facebook-auglýsingar
Cougar-sambönd heitari en nokkru sinni fyrr
Flugfreyja opnar sig um hvað þekktur maður og eiginkona hans gerðu um borð
58 ára en allir halda að hann sé miklu yngri: Engar lýtaaðgerðir, ekkert bótox – Þetta er leyndarmálið
Hótel um allan heim eru að fjarlægja þennan hlut í sparnaðarskyni og gestir eru ekki sáttir
Skorar á Ingu Sæland að bregðast við Bakkakotsmálinu – Stelpurnar á Laugalandi skiluðu skömminni en kerfið fór í vörn
Sigríður Björk varar við óprúttnum svikahröppum: „Þetta er sem sagt ekki símtal frá mér kæru vinir og viðtakendur“
Böðvar kynntur til leiks hjá ÍA – Útskýringin að hann hefði verið í minna hlutverki
Horfa til Salah fyrir sumarið eftir áföllin á dögunum
Ólst upp við erfiðar aðstæður en segist heppinn að barnavernd hafi ekki skipt sér af
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Jákvæð tíðindi fyrir stuðningsmenn Arsenal
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Gera stólpagrín að nýja manninum eftir þetta atvik í London í gær – Myndband

Gera stólpagrín að nýja manninum eftir þetta atvik í London í gær – Myndband
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Algjör martröð fyrir þá sem lýsa leikjum í enska boltanum
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Grafa upp ummæli David og Victoriu sem varpa nýju ljósi á deiluna við elsta soninn – Var þetta upphafið af öllum vandræðunum?
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Allt á fullu á bak við tjöldin – Unnið að nýjum samningum

Allt á fullu á bak við tjöldin – Unnið að nýjum samningum
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Tjáir sig um áhuga Arsenal

Tjáir sig um áhuga Arsenal
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Gerðu langtímasamning við Real Madrid
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Vond tíðindi fyrir þá sem streyma ólöglega – Fjórir handteknir

Vond tíðindi fyrir þá sem streyma ólöglega – Fjórir handteknir
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Ákærður fyrir að brjóta nálgunarbann gegn fyrrverandi – Hélt framhjá henni skömmu fyrir brúðkaup þeirra
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Áhugaverð ummæli ungu stórstjörnunnar
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Kom skiptunum í gegn að lokum

Kom skiptunum í gegn að lokum
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Flytur frá Manchester til Leicester

Flytur frá Manchester til Leicester
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Arsenal í úrslitaleikinn
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Helena til Víkings frá Val
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Tvö stórlið íhuga að semja við Oxlade-Chamberlain

Tvö stórlið íhuga að semja við Oxlade-Chamberlain
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Staðfesta sorglegt andlát fjölskylduföðurs
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Garnacho með fast skot á Manchester United
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Verulega ósáttir við Sádana eftir að allt klikkaði
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Tjáir sig um umdeild skipti – Vekur athygli í ljósi pirrings Ronaldo

Tjáir sig um umdeild skipti – Vekur athygli í ljósi pirrings Ronaldo
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Mörgum brugðið yfir matnum sem var til sölu – Myndir þú borða þetta?

Mörgum brugðið yfir matnum sem var til sölu – Myndir þú borða þetta?
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Segist hafa verið brugðið við að sjá kröfur Sterling
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Lyngby festir kaup á Íslendingnum unga

Lyngby festir kaup á Íslendingnum unga
433Sport
Í gær
Óttast ekki að verða rekinn á næstu dögum
433Sport
Í gær
Hátt verðlag á HM vekur áfram upp furðu – Bílastæði kostar 36 þúsund og er langt í burtu
433Sport
Í gær

Drógu lappirnar með skjöl og félagaskiptin fóru ekki í gegn

Drógu lappirnar með skjöl og félagaskiptin fóru ekki í gegn
433Sport
Í gær

Reiður út í United sem bannaði honum að fara í gær

Reiður út í United sem bannaði honum að fara í gær
433Sport
Í gær
CIty sagt undirbúa að Guardiola hætti í sumar – Þessir þrír eru á blaði
433Sport
Í gær
Fyrirliði Tottenham sendir væna sneið á þá sem stjórna félaginu – Keyptu ekkert í gær