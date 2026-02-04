Leggja fram þessar breytingar til að taka á leiktöfum í leiknum fagra

International Football Association Board (IFAB), sem sér um knattspyrnulögin, mun síðar í mánuðinum greiða atkvæði um nýjar reglur sem eiga að draga úr tímaeyðslu í leikjum. Á ársfundi í Wales verður meðal annars rætt um að taka upp niðurtalningu hjá dómurum við innköst og markspyrnur.
Markmiðið er að minnka vísvitandi tafir leikmanna og þjálfara og auka þann tíma sem boltinn er í leik. Telji dómari að verið sé að tefja leik gæti hann sýnt fimm sekúndna niðurtalningu með fingrunum. Ef lið fylgir ekki fyrirmælum gæti markspyrna breyst í hornspyrnu fyrir andstæðinga og innkast færst yfir til hins liðsins.
Einnig er til umræðu 10 sekúndna regla við skiptingar til að koma í veg fyrir að leikmenn gangi hægt af velli. Þá verður litið til aukinna tilfella þar sem markverðir þykjast meiddir til að tefja leik. Tillaga er um að útileikmaður fari tímabundið af velli þegar markvörður fær aðhlynningu.
Fundurinn fer fram í Cardiff 28. febrúar. FIFA og bresku knattspyrnusamböndin eiga atkvæði, og þarf sex af átta til að breytingar nái fram að ganga. Nýjar reglur gætu tekið gildi 1. júlí.