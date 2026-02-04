Hrokafull kærastan vekur upp reiði – Svona hugsar hún til fólks sem á lítið af pening

Ungliðinn Oliver Irow, leikmaður Tottenham, er kannski ekki nafn sem flestir stuðningsmenn þekkja enn, en hann vakti strax athygli í fyrstu leik sínum á láni hjá Mansfield Town. Hinn 19 ára kantmaður gekk til liðs við félagið í C-deildinni á láni út tímabilið og byrjaði með látum.
Irow skoraði tvö mörk í 3-0 sigri á Port Vale þann 17. janúar. Annað markið var sérstaklega glæsilegt, bogaskot sem sveif í fjærhornið. Frammistaðan vakti jákvæða athygli og bendir til að Tottenham eigi efnilegan leikmann í höndunum.
Síðasta sumar skrifaði Irow undir nýjan samning við Tottenham sem gildir til ársins 2028. Hann skrifaði undir sinn fyrsta atvinnumannasamning árið 2023 og er talinn hafa mikla möguleika.
Utan vallar hefur hann einnig verið í umræðunni vegna sambands síns við áhrifavaldinn Charlize Hobson. Þau hafa sést saman á ferðalögum til meðal annars Parísar, Marbella, Ibiza og Miami og birt myndir saman á samfélagsmiðlum. Talið er að þau hafi byrjað saman á síðasta ári.
Charlize hefur þó ekki sloppið við gagnrýni. Hún vakti athygli í YouTube-þættinum Locked In, þar sem sumir áhorfendur sökuðu hana um óviðeigandi framkomu. Hún hefur sjálf sagt klippingu þáttanna hafa gefið ranga mynd og að húmor hennar hafi misskilist.
Gagnrýni jókst einnig eftir myndband þar sem hún ræddi lífsstíl sinn. Þar sagði hún. „Eitthvað lítið barn myndi deyja úr spenningi að fara á San Carlo (Veitingastaður). Ég fer þangað mjög oft.“
Hún bætti við að þegar hún færi í hótelgistingu með kærastanum hugsaði hún stundum að slíkt væri stórt tilefni fyrir aðra, á meðan þau gerðu það á venjulegu þriðjudagskvöldi.
Einn áhorfandi brást hissa við og sagði að hún virtist fjarlæg raunveruleikanum og því væri hún að verða óvinsæl, þrátt fyrir ungan aldur. Þrátt fyrir umræðuna virðist ferill Irow á uppleið og lánsdvölin hjá Mansfield gæti reynst mikilvægt skref í þróun hans sem leikmanns.