Horfa til Salah fyrir sumarið eftir áföllin á dögunum

Al-Ittihad í Sádi-Arabíu er sagt horfa til Mohamed Salah eftir brottför Karim Benzema á dögunum.
Hinn 33 ára gamli Salah hefur lengi verið orðaður við Sádi-Arabíu og gæti hann farið í sumar eftir rólegt tímabil með Liverpool. Þá hraunaði hann yfir félagið fyrir hlutverk sitt fyrir áramót.
Egyptinn gerði nýjan tveggja ára samning í fyrra en gæti þó farið til Sádí í sumar. Það er pressa á Al-Ittihad að fá inn nýja stjörnu eftir brottför Benzema og N’Golo Kante. Þá gæti Moussa Diaby farið í sumar.
Þess má geta að Liverpool hafnaði 150 milljóna punda tilboði Al-Ittihad í Salah sumarið 2023.