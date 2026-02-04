Grafa upp ummæli David og Victoriu sem varpa nýju ljósi á deiluna við elsta soninn – Var þetta upphafið af öllum vandræðunum?

David Beckham opnaði sig á tilfinningaþrunginn hátt í lokaþætti Netflix-seríu um sig þar sem hann ræddi áhrif fjölmiðlaathygli á elsta son sinn, Brooklyn. Enskir miðlar vekja nú athygli á þessu í ljósi deilu David og Victoriu við son sinn.
„Brooklyn var svo ungur á þeim tíma. Hann þurfti að ganga í gegnum þetta og ég veit ekki hvort það hafi haft áhrif á hann,“ sagði David í þættinum og vísaði til mikillar umræðu í kringum fjölskylduna þegar hann lék með Real Madrid.
Meint framhjáhald Beckham með aðstoðarkonu sinni spilaði þá hugsanlega inn í erfiðleikana. „Það var mjög erfitt fyrir Brooklyn. Ljósmyndarar öskruðu hluti á hann um mömmu hans og pabba,“ sagði Victoria í þættinum.
Brooklyn, sem er nú 26 ára, urðaði yfir foreldra sína nýverið og sakaði þau til að mynda um að reyna að grafa undan hjónabandi sínu og setja vörumerkið Beckham framar honum.
Brooklyn hefur slitið samskiptum sínum við foreldra sína og systkini alfarið og sleppt því að mæta á alla fjölskylduviðburði undanfarið vegna deilunnar við þau.