Gerðu langtímasamning við Real Madrid

NFL-deildin tilkynnti á mánudag að hún muni halda áfram að leika deildarleiki í Madríd eftir að hafa náð samkomulagi við Real Madrid um langtímasamning vegna notkunar á Santiago Bernabeu-leikvanginum.
Lengd samningsins hefur ekki verið gefin upp né hvaða lið munu leika í borginni árið 2026. Fyrsti NFL-deildarleikurinn á Spáni fór fram á Bernabeu í nóvember síðastliðnum þegar Miami Dolphins lögðu Washington Commanders að velli fyrir framan 78.610 áhorfendur.
Leikurinn var sjöundi og síðasti leikur tímabilsins erlendis, en þeir hafa aldrei verið fleiri. NFL heldur áfram að stækka á alþjóðavísu og lék meðal annars í Dublin og Berlín í fyrsta sinn árið 2025, auk þess sem leikir fóru fram í London og Sao Paulo.
Forráðamenn NFL hafa lýst yfir að markmiðið sé að hvert lið fái að leika erlendis árlega. Roger Goodell, framkvæmdastjóri deildarinnar, hefur einnig nefnt Asíu sem framtíðarmarkað.
Miami Dolphins, Kansas City Chiefs og Chicago Bears hafa nú markaðsréttindi NFL á Spáni.