Enn einu sinni að skipta um félag – Gæti tekið áhugavert skref

MLS-liðið Minnesota United er í viðræðum við kólumbíska stórstjörnuna James Rodriguez um að fá hann til liðs við sig á frjálsri sölu.
Rodriguez, sem er 34 ára, hefur verið samningslaus frá því í desember þegar samningur hans við mexíkóska félagið León rann út.
Hann hefur komið víða við á ferlinum frá því hann sló í gegn með Monaco og gekk í raðir Real Madrid og leikið með Everton, Al Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo, Rayo Vallecano og León.
Rodriguez hefur þó blómstrað með kólumbíska landsliðinu og yrði stór fengur fyrir Minnesota ef skiptin ganga eftir.