City flaug inn í úrslitaleikinn – Tvö bestu lið Englands mætast á Wembley

Manchester City er komið í úrslitaleik enska deildarbikarisns og mæta þar Arsenal á Wembley 22. mars.
City kom inn í leik kvöldsins gegn Newcastle með tveggja marka forskot eftir fyrri leikinn. Spennan var svö öll úr einvíginu snemma í leiknum í kvöld
Oumar Marmoush kom City í 1-0 í kvöld strax á sjöundu mínútu og bætti við öðru marki á 29. mínútu. Tiijani Reijnders bætti við þriðja markinu og City komið í 5-0 samanlagt.
Newcastle lagaði stöðuna með einu mark í síðari hálfleik en samanlagt vann City 5-1 sigur.
Það verða því tvö bestu lið Englands sem mætast í úrslitaleiknum á Wembley.