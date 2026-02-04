Böðvar kynntur til leiks hjá ÍA – Útskýringin að hann hefði verið í minna hlutverki

FH og ÍA hafa komist að samkomulagi um félagaskipti Böðvars Böðvarssonar til síðarnefnda félagsins.
Böðvar er uppalinn hjá FH og hefur bara spilað með Hafnarfjarðarliðinu hér á landi, auk þess sem hann lék í Póllandi og Svíþjóð í atvinnumennsku.
Það kemur mörgum á óvart að FH sleppi Bövðari, sem hefur verið algjör lykilmaður, með reynslumestu mönnum og var varafyrirliði liðsins.
„Það er erfitt að kveðja Bödda en í ljósi þess að útlit var fyrir að hlutverk hans yrði minna í ár en síðastliðin tvö ár þá var þetta niðurstaðan. Böðvar hefur átt glæsilegan feril hjá FH og verður alltaf einn af okkur,“ segir Davíð Þór Viðarsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá FH um skiptin í tilkynningu félagsins.
ÍA hefur verið virkt á leikmannamarkaðnum og fengið menn eins og Gísla Eyjólfsson og Guðmund Þórarinsson í vetur. Það er því ljóst að liðið ætlar sér stóra hluti á komandi sumri, eftir að hafa verið afar lengi í gang í fyrra.
Böðvar Böðvarsson kveður 🫶
FH og ÍA hafa komist að samkomulagi um félagaskipti Böðvars til ÍA. Við þökkum Böðvari kærlega fyrir hans störf hjá Fimleikafélaginu og óskum honum velfarnaðar á Akranesi.
"Það er erfitt að kveðja Bödda en í ljósi þess að útlit var fyrir að… pic.twitter.com/HeHz5JLNwT
— Fimleikafélag Hafnarfjarðar (@fhingar) February 4, 2026