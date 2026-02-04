Allt á fullu á bak við tjöldin – Unnið að nýjum samningum

Bayern Munchen vinnur nú að því að endursemja við lykilmenn sína og er nóg að gera á skrifstofunni.
Það var greint frá því í fyrradag að Bayern hefði loks tekist að endursemja við Dayot Upamecano. Núgildandi samningur franska miðvarðarins rennur út í sumar og hefur hann vakið áhuga margra af stærstu félögum heims, þar á meðal Liverpool og Real Madrid.
Nýr samningur mun færa miðverðinum um 20 milljónir evra í árslaun, aðrar 20 milljónir evra við undirskrift og innihalda klásúlu um að hann megi fara fyrir 65 milljónir evra 2027.
Florian Plettenberg hjá Sky í Þýskalandi segir að Serge Gnabry sé sá næsti sem Bayern ætli að gefa nýjan samning, en hann verður einnig samningslaus í sumar.
Þessi fyrrum leikmaður Arsenal hefur verið lykilmaður fyrir Bayern í hátt í áratug.