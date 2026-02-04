Algjör martröð fyrir þá sem lýsa leikjum í enska boltanum

Það vekur athygli að úrvalsdeildarlið Wolves hefur samið við fjórða leikmanninn sem ber eftirnafnið Gomes.
Sá nýjasti er Angel Gomes, sem kom á láni frá Marseille á lokadegi félagaskiptagluggans.
Angel bætist í hóp þriggja annarra Gomes hjá Wolves, Joao Gomes, Rodrigo Gomes og Toti Gomes.
Félagið gerði grín að þessu á samfélagsmiðlum og spurði hvort það væri pláss fyrir einn Gomes í viðbót.
Talið er að þetta sé í fyrsta sinn sem lið í ensku úrvalsdeildinni er með fjóra leikmenn með sama eftirnafn.
Grínast er með það í ensku miðlum að þetta verði martröð fyrir þá sem líkja leikjunum.