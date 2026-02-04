Algjör martröð fyrir þá sem lýsa leikjum í enska boltanum

fbpx
Miðvikudagur 04.febrúar 2026

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 4. febrúar 2026 11:00

Það vekur athygli að úrvalsdeildarlið Wolves hefur samið við fjórða leikmanninn sem ber eftirnafnið Gomes.

Sá nýjasti er Angel Gomes, sem kom á láni frá Marseille á lokadegi félagaskiptagluggans.

Angel bætist í hóp þriggja annarra Gomes hjá Wolves, Joao Gomes, Rodrigo Gomes og Toti Gomes.

Félagið gerði grín að þessu á samfélagsmiðlum og spurði hvort það væri pláss fyrir einn Gomes í viðbót.

Talið er að þetta sé í fyrsta sinn sem lið í ensku úrvalsdeildinni er með fjóra leikmenn með sama eftirnafn.

Grínast er með það í ensku miðlum að þetta verði martröð fyrir þá sem líkja leikjunum.

