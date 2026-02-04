Áhugaverð ummæli ungu stórstjörnunnar

fbpx
Miðvikudagur 04.febrúar 2026

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 4. febrúar 2026 08:00

Lamine Yamal hefur sent skýr skilaboð um framtíð sína hjá Barcelona og segir að hann vilji vera hjá félaginu að eilífu.

Yamal er aðeins 18 ára gamall en hefur þegar leikið yfir 100 leiki fyrir fyrir félagið og skorað í þeim 38 mörk.

„Ég vona að ég geti verið hér að eilífu, þar sem ég nýt hvers dags, hjá besta liðinu og í bestu borg í heimi. Ég vil verða goðsögn,“ segir Yamal.

Yamal hefur þegar unnið spænska meistaratitilinn tvisvar og bikarinn einu sinni. Þá varð hann Evrópumeistari með spænska landsliðinu sumarið 2024.

„Það besta er enn framundan!“ segir kappinn samt sem áður.

