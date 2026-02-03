Þetta er ástæða þess að Ronaldo neitaði að spila – Er að verða brjálaður á því að vinna ekki titla

Cristiano Ronaldo greip til þess óvenjulega ráðs að neita að æfa og mótmæla aðstæðum hjá Al-Nassr fyrir leik liðsins gegn Al-Riyadh. Samkvæmt portúgölskum miðlum er ástæðan óánægja hans með skort á metnaði félagsins á félagaskiptamarkaðnum.
Ronaldo, sem er fertugur, þénar gríðarlegar upphæðir í Sádi-Arabíu og skrifaði síðasta sumar undir nýjan risa samning. Þrátt fyrir það er hann sagður ósáttur við hvernig staðið hefur verið að leikmannakaupum, sérstaklega í samanburði við helstu keppinauta.
Sérstaklega er bent á hlutverk Public Investment Fund, sem á meirihluta í stærstu félögum landsins, þar á meðal Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad og Al-Ahli. Ronaldo telur að Al-Hilal hafi fengið meiri stuðning og sterkari leikmannakaup.
Mótmæli hans koma skömmu eftir að Karim Benzema neitaði að spila fyrir Al-Ittihad eftir að hafa fengið samningstilboð sem hann taldi óásættanlegt. Benzema er nú orðaður við Al-Hilal.
Ronaldo hefur enn ekki unnið innlendan titil með Al-Nassr og það virðist fara í taugarnar á honum. Liðið er stigi á eftir toppliði Al-Hilal og Ronaldo hafði vonast til meiri fjárfestingar í janúarglugganum til að minnka bilið.
Á meðan nýtur hann þó lúxuslífs utan vallar. Hann og maki hans, Georgina Rodriguez, hafa fest kaup á glæsivillum við Rauðahafsströnd Sádi-Arabíu. Þrátt fyrir það virðist keppnisskapið enn ráða ríkjum hjá Portúgalanum sem vill skilja eftir sig titla, ekki bara mörk og tekjur.