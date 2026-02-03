Staðfesta sorglegt andlát fjölskylduföðurs

Fyrrverandi varnarmaður Inter, Nicolas Giani, er látinn aðeins 39 ára að aldri eftir langvarandi veikindi, en þetta kemur fram í ítölskum miðlum.
Giani neyddist til að leggja skóna á hilluna árið 2022 eftir að hafa greinst með ólæknandi sjúkdóm, sem nú hefur dregið hann til dauða.
Giani ólst upp í unglingastarfi Inter og var hluti af akademíu félagsins á árunum 1998 til 2005, þó hann hafi aldrei leikið með aðalliði félagsins. Inter sendi frá sér yfirlýsingu þar sem félagið vottaði fjölskyldu hans innilegustu samúðarkveðjur.
Giani lék á ferli sínum meðal annars með Pro Patria, Vicenza, Perugia, SPAL og Spezia. Hann var fyrirliði SPAL þegar félagið vann Serie B árið 2017, eitt af stærstu afrekum ferils hans.
Fyrrverandi félög Giani hafa öll sent frá sér samúðaryfirlýsingar. Hann lék einnig með U-18 og U-19 ára landsliðum Ítalíu, en spilaði aldrei A-landsleik.
Giani skilur eftir sig eiginkonu og eina dóttur.