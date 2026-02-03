Riftu samningi fyrrum United-mannsins

Hull City hefur rift samningi Brandon Williams eftir aðeins hálft tímabil hjá félaginu.
Enski varnarmaðurinn gekk til liðs við Hull síðasta sumar en hefur nú fengið leyfi til að leita sér að nýju félagi.
Samkvæmt Hull Live var samkomulagi náð um að slíta samningnum. Var hann til eins árs með möguleika á framlengingu, en sá möguleiki verður ekki nýttur úr þessu.
Williams, sem er uppalinn hjá Manchester United, hafði verið samningslaus í tólf mánuði áður en hann kom til Hull eftir að hafa verið þar á reynslu.
Hann lék aðeins einn leik fyrir aðallið félagsins, í ágúst, og var alls sex sinnum í leikmannahópnum.
Meiðsli í kálfa hrjáðu Williams mestallan tímann og náði hann aldrei almennilegu leikformi. Þjálfari Hull, Sergej Jakirovic, viðurkenndi í desember að Williams hefði ekki sýnt að hann hefði það sem þyrfti í ensku B-deildinni.