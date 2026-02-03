Pabbinn sáttur með að þau ætli að gifta sig – Sameinar tvær þekktar fjölskyldur

Donny van de Beek, fyrrum leikmaður Manchester United, er trúlofaður Estelle Bergkamp, dóttur hollensku goðsagnarinnar Dennis Bergkamp. Van de Beek er 28 ára en Estelle 30 ára.
Parið hefur verið saman síðan 2019 þegar Van de Beek lék með Ajax. Þau eiga saman tvö börn, þriggja ára dóttur sem heitir Lomee og eins árs son sem heitir Navy.
Estelle greindi frá trúlofuninni á Instagram þar sem hún skrifaði: „Auðveldasta já sem ég hef sagt,“ og birti myndir af augnablikinu þegar Van de Beek setti hring á fingur hennar, auk mynda af þeim kyssast.
Dennis Bergkamp, sem er ein stærsta goðsögn Arsenal og hollenska landsliðsins, lét einnig í sér heyra og sýndi stuðning sinn með hjarta-emojum í athugasemdum.
Van de Beek hefur átt sveiflukenndan feril undanfarin ár, en utan vallar virðist ganga vel. Trúlofunin hefur vakið athygli meðal stuðningsmanna og í hollenskum fjölmiðlum, enda tengir hún saman tvær þekktar knattspyrnufjölskyldur.