Þriðjudagur 03.febrúar 2026

Óttast ekki að verða rekinn á næstu dögum

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 3. febrúar 2026 17:00

Robin van Persie hefur hafnað því að starf hans hjá Feyenoord sé í hættu þrátt fyrir slakt gengi liðsins að undanförnu. Feyenoord tapaði 3-0 gegn PSV Eindhoven um helgina og er nú 17 stigum á eftir toppliðinu í hollensku deildinni.

Van Persie tók við liðinu í febrúar í fyrra í sínu fyrsta stóra þjálfarastarfi eftir að hafa komið frá Heerenveen. Feyenoord endaði í þriðja sæti á síðasta tímabili og vonir stóðu til að liðið myndi veita PSV meiri samkeppni í ár.

Liðið hefur þó aðeins unnið einn af síðustu sex deildarleikjum sínum og féll einnig úr Evrópudeildinni. Eftir leikinn gegn PSV var Van Persie spurður út í stöðu sína. „Þið verðið að spyrja stjórnendur félagsins,“ sagði hann og bætti við.

„Ég er vonsvikinn og ber ábyrgð. Það sem ég sá í dag var mjög slakt.“

Fyrirliðinn Timon Wellenreuther studdi þjálfarann og sagði leikmennina ekki hafa framkvæmt leikplanið rétt. Van Persie telur sig geta snúið genginu við.

