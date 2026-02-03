Óttast ekki að verða rekinn á næstu dögum

Robin van Persie hefur hafnað því að starf hans hjá Feyenoord sé í hættu þrátt fyrir slakt gengi liðsins að undanförnu. Feyenoord tapaði 3-0 gegn PSV Eindhoven um helgina og er nú 17 stigum á eftir toppliðinu í hollensku deildinni.
Van Persie tók við liðinu í febrúar í fyrra í sínu fyrsta stóra þjálfarastarfi eftir að hafa komið frá Heerenveen. Feyenoord endaði í þriðja sæti á síðasta tímabili og vonir stóðu til að liðið myndi veita PSV meiri samkeppni í ár.
Liðið hefur þó aðeins unnið einn af síðustu sex deildarleikjum sínum og féll einnig úr Evrópudeildinni. Eftir leikinn gegn PSV var Van Persie spurður út í stöðu sína. „Þið verðið að spyrja stjórnendur félagsins,“ sagði hann og bætti við.
„Ég er vonsvikinn og ber ábyrgð. Það sem ég sá í dag var mjög slakt.“
Fyrirliðinn Timon Wellenreuther studdi þjálfarann og sagði leikmennina ekki hafa framkvæmt leikplanið rétt. Van Persie telur sig geta snúið genginu við.