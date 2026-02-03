Lyngby festir kaup á Íslendingnum unga

Lyngby hefur staðfest að Jakob Gunnar Sigurðsson hafi skrifað undir samning við félagið til 2030.
Jakob kom til Lyngby á láni frá KR í sumar og hefur skorað 10 mörk í 13 leikjum með U-19 ára liðinu.
„Jakob hefur sýnt það með U-19 liðinu okkar að hann getur skorað mörk og við erum ánægðir að hafa gert langtímasamning við hann,“ segir Nicas Kjeldsen, yfirmaður knattspyrnumála hjá Lyngby.
Jakob sló ungur í gegn með Völsungi en var keyptur til KR árið 2024.
Aðallið Lyngby spilar í dönsku B-deildinni og er þar á toppnum. Jakob hefur verið viðloðin aðalliðið í undirbúningnum fyrir seinni hluta deildarinnar, sem hefst í lok febrúar eftir vetrarfrí.
Lyngby er mikið Íslendingafélag. Freyr Alexandersson stýrði liðinu við góðan orðstýr í nokkur ár og hafa fjölmargir Íslendingar leikið fyrir það.