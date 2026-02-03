Helena til Víkings frá Val

Helena Ósk Hálfdánardóttir er gengin í raðir Víkings frá Val, en þetta var tilkynnt í dag.
Helena, sem er 25 ára gömul og á tæpa 200 meistaraflokksleiki með stórliðum Vals, Breiðabliks og FH, gerir tveggja ára samning við Víking.
Víkingur hafnaði í fimmta sæti Bestu deildarinnar á síðustu leiktíð, sæti fyrir ofan Val á markatölu.
Tilkynning Víkings
Knattspyrnudeild Víkings tilkynnir að Helena Ósk Hálfdánardóttir (f. 2001) hefur samið við félagið til næstu tveggja ára.
Helena kemur til liðs við Víking frá Val þar sem hún hefur verið síðustu tvö tímabil en þar á undan hjá FH og Breiðablik, en Helena hefur spilað 197 meistaraflokksleiki og skorað í þeim 39 mörk. Einnig á Helena 23 leiki fyrir yngri landslið Íslands og hefur skorað í þeim 4 mörk.
Gefum Einari Guðnasyni, þjálfara meistaraflokks kvenna orðið:
„Við erum mjög ánægð að fá Helenu í Hamingjuna. Helena er frábær sóknarmaður sem getur spilað allar 3 fremstu stöðurnar á vellinum og með góðan hægri fót. Hún passar vel inní hópinn okkar, leikmaður með reynslu en einnig með hungur í að gera betur.“
Hjartanlega velkomin í Hamingjuna Helena!