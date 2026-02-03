fbpx
Þriðjudagur 03.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Fá skammir í hattinn – Skildu ungan krakka eftir ráðvilltan í kuldanum

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Ísland í undanúrslitum og augu heimsins eru á Framaranum unga

433
433Sport

Gjörsamlega urðar yfir David og Victoriu Beckham – „Myndu selja dauða sinn og taka börnin með“

433
Þriðjudaginn 3. febrúar 2026 08:30

Mynd/Getty

Breski fjölmiðlamaðurinn Piers Morgan lét hafa eftir sér harkaleg ummæli um Beckham-fjölskylduna í kjölfar opinberrar deilu þeirra við soninn Brooklyn Beckham.

Brooklyn sendi út yfirlýsingu á dögunum, en hann er meðal annars ósáttur við framkomu foreldra sinna í garð eiginkonu sinnar, Nicolu Peltz, og hegðun móður sinnar Victoriu, í brúðkaupi þeirra.

„Beckham-fjölskyldan, með foreldrana í fararbroddi, myndi selja dauða sinn til Netflix fyrir tíu þátta seríu og taka börnin með. Þau eru peningagráðugusta fræga fólk í sögunni, og það er af nægu að taka,“ sagði Morgan meðal annars.

Þetta þýðir þó ekki að hann taki hlið Brooklyn. „Þetta sýnir forréttindablindu drengs sem hefur haft silfurskeið í munni frá fæðingu,“ sagði hann um soninn.

