Gjörsamlega urðar yfir David og Victoriu Beckham – „Myndu selja dauða sinn og taka börnin með“

Breski fjölmiðlamaðurinn Piers Morgan lét hafa eftir sér harkaleg ummæli um Beckham-fjölskylduna í kjölfar opinberrar deilu þeirra við soninn Brooklyn Beckham.
Brooklyn sendi út yfirlýsingu á dögunum, en hann er meðal annars ósáttur við framkomu foreldra sinna í garð eiginkonu sinnar, Nicolu Peltz, og hegðun móður sinnar Victoriu, í brúðkaupi þeirra.
„Beckham-fjölskyldan, með foreldrana í fararbroddi, myndi selja dauða sinn til Netflix fyrir tíu þátta seríu og taka börnin með. Þau eru peningagráðugusta fræga fólk í sögunni, og það er af nægu að taka,“ sagði Morgan meðal annars.
Þetta þýðir þó ekki að hann taki hlið Brooklyn. „Þetta sýnir forréttindablindu drengs sem hefur haft silfurskeið í munni frá fæðingu,“ sagði hann um soninn.