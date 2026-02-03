Garnacho með fast skot á Manchester United

Margir vilja meina að Alejandro Garnacho, leikmaður Chelsea hafi skotið á fyrrum félag sitt Manchester United í aðdraganda leiksins við Arsenal sem nú er að hefjast.
Garnacho gekk í raðir Chelsea frá United í sumar og er kantmaðurinn ungi ekki of vel liðinn á meðal stuðningsmanna Rauðu djöflanna.
Hann mætir Arsenal með Chelsea í seinni leik liðanna í enska deildabikarnum í kvöld, en Arsenal vann fyrri leikinn 2-3 á útivelli. Chelsea þarf því að sýna alvöru frammistöðu til að snúa einvíginu við í kvöld, en Garnacho vakti athygli á að United hafi unnið á heimavelli Arsenal á dögunum.
„Allir vita hversu erfitt það er að spila þar. Eftir fyrri leikinn heyrði ég marga segja að enginn gæti unnið á Emirates. En nú er staðan aðeins önnur. Ef Manchester United getur unnið þar, þá getum við það líka,“ sagði hann og margir stuðningsmenn United taka þessu sem sneið.