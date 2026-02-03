Drógu lappirnar með skjöl og félagaskiptin fóru ekki í gegn

Félagaskipti Dwight McNeil frá Everton til Crystal Palace féllu um sjálf sig á lokakvöldi félagaskiptagluggans eftir að ekki tókst að ganga frá pappírsvinnu í tæka tíð.
Palace hóf viðræður á mánudag og lagði fram 20 milljóna punda tilboð sem Everton samþykkti, meðal annars til að bregðast við áhuga Nottingham Forest.
Staðan breyttist þó hratt þegar Palace fjárfesti metfé, um 48 milljónir punda, í kaup á Jorgen Strand Larsen og þegar sala Jean-Philippe Mateta til AC Milan gekk ekki eftir. Þar með vantaði félagið um 30 milljónir punda í áætlaðar tekjur.
Palace fór því fram á nýjar viðræður og samið var um lán með kaupskyldu sem hefði numið 20 milljónum punda eftir ákveðinn leikjafjölda. McNeil samþykkti og fór í læknisskoðun, auk þess sem svokallað „deal sheet“ var sent inn.
Samkvæmt enskum miðlum Everton kláraði félagið sinn hluta, en Palace dró lappirnar með lokaskjölin. Tíminn rann út og félagaskiptin féllu þar með um sjálf sig. McNeil verður því áfram hjá Everton að minnsta kosti út tímabilið.