Arsenal í úrslitaleikinn

Arsenal er komið í úrslit enska deildabikarsins eftir sigur á Chelsea í undanúrslitum í kvöld.
Fyrri leik liðanna lauk með 2-3 sigri Arsenal á Stamford Bridge. Leikur kvöldsins var afar tíðindalítill en Kai Havertz skoraði eina mark hans gegn sínum gömlu félögum í blálokin þegar Chelsea var komið með marga menn fram til að reyna að jafna.
Lokatölur 1-0 og samanlagt 4-2. Arsenal mætir Manchester City eða Newcastle í úrslitaleiknum á Wembley 22. mars. Þau mætast í seinni leik sínum annað kvöld, en City er í sterkri stöðu eftir að hafa unnið fyrri leikinn 0-2 á útivelli.