Víkingur að kaupa Ármann sem fer beint á láni til Þórs

Ármann Ingi Finnbogason er á leið til Víkings og verður í kjölfarið lánaður til Þórs. Þetta kemur fram í Dr. Football.
Ármann Ingi var á láni hjá Grindavík á síðustu leiktíð en hann er 21 árs gamall kantmaður.
Víkingur sér mikla framtíð í kauða og mun kaupa hann frá ÍA en vilja að hann spili stórt hlutverk í Bestu deildinni.
Ragnar Bragi Sveinsson, fyrirliði Fylkis fjallaði um málið í Dr. Football og sagði að Ármann yrði lánaður til nýliða Þórs.
Það er nóg að gera á skrifstofu ÍA í dag en á sama tíma og félagið selur Ármann er félagið að kaupa Böðvar Böðvarsson frá FH.