Tottenham skákar Arsenal á lokametrunum í baráttunni um táninginn

James Wilson er á leið til Tottenham, en hann var orðaður við erkifjendur þeirra í Arsenal fyrr í dag.
Wilson er 18 ára gamall og heillaði mikið með skoska liðinu Hearts á síðustu leiktíð, þar sem hann skoraði sex mörk. Hann hefur aðeins byrjað einn leik á þessu tímabili.
Fabrizio Romano segir að Arsenal hafi boðið sóknarmanninum að koma á reynslu en Tottenham var til í að fá hann á láni með kaupmöguleika, eitthvað sem Hearts hefur samþykkt.
Nú fer Wilson í læknisskoðun hjá Tottenham og ef allt gengur eftir skrifar hann undir samning í kjölfarið.