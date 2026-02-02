Tottenham með alla anga úti til að styrkja sig

Thomas Frank segir að Tottenham sé enn á félagaskiptamarkaðnum þrátt fyrir að innan við sólarhringur sé eftir af glugganum. Glugginn lokar í kvöld.
Lundúnaliðið hefur orðið fyrir miklu áfalli vegna meiðsla að undanförnu og var án 11 leikmanna úr aðalliði þegar það mætti Manchester City, en náði engu að síður 2-2 jafntefli eftir sterka endurkomu.
Tottenham hefur þegar fengið til sín miðjumanninn Conor Gallagher og vinstri bakvörðinn Souza í þessum mánuði. Frank útilokar þó ekki frekari viðbætur til að bregðast við meiðslavandanum.
Í samtali við Sky Sports sagðist Frank finna fyrir fullum stuðningi frá stjórn félagsins. Hann nefndi sérstaklega framkvæmdastjórann Vinai Venkatesham, íþróttastjórann Yohan Lange og eigendur félagsins. „Við erum klárlega enn að skoða markaðinn. Við höfum orðið fyrir höggi vegna meiðsla, en við sjáum til hvað gerist,“ sagði Frank.
Tottenham reynir því að nýta lokatíma gluggans til að styrkja hópinn fyrir annasaman seinni hluta tímabilsins.