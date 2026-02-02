Telja furðulegar heimaæfingar birtar til að pirra fyrrverandi kærastann

Alisha Lehmann og kærasti hennar Montel McKenzie hafa vakið athygli á samfélagsmiðlum eftir að hafa birt myndband af sameiginlegri æfingu sem margir telja óvenjulega. Parið opinberaði samband sitt nýlega þegar Lehmann fagnaði 27 ára afmæli sínu og virðist vera afar samrýmt.
Í myndbandinu sjást þau leika sér með knöttinn, taka og framkvæma ýmsar loftfimleikaæfingar. Á einum tímapunkti kyssa þau boltann samtímis og síðar gera þau armbeygjur þar sem þau bera hvort annað. Þá sést Montel einnig með Lehmann á herðunum áður en þau faðmast.
Sumir aðdáendur hafa velt því fyrir sér hvort færslurnar séu til þess gerðar að vekja athygli fyrrverandi kærasta Lehmann, Douglas Luiz. Þau Lehmann og Luiz voru saman með hléum á árunum 2021 til 2025. Sambandinu lauk endanlega þegar Luiz vildi færa sig til á ferlinum á meðan Lehmann kaus að vera áfram þar sem hún var.
Lehmann er nú aftur komin til Bretlands þar sem hún leikur með Leicester City Women. Talið er að hún hafi kynnst Montel í tengslum við Baller League.
Ljóst er að parið nýtur samverunnar og hefur ekki hikað við að deila henni opinberlega.